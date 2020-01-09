Yurtta hava durumu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Yurtta hava durumu - Son Dakika

Yurtta hava durumu

6 saat önce

Yurdun kuzey ve doğusunun parçalı ve çok bulutlu, İç Anadolu'nun güneyi, Karadeniz kıyı kesimleri ve Artvin çevreleri ile İstanbul, Kocaeli ve Sakarya'nın kuzey ilçelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yurtta hava durumu, System.String[]

Yurdun kuzey ve doğusunun parçalı ve çok bulutlu, İç Anadolu'nun güneyi, Karadeniz kıyı kesimleri ve Artvin çevreleri ile İstanbul, Kocaeli ve Sakarya'nın kuzey ilçelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyı kesimlerde yağmur ve sağanak, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi görüleceği tahmin ediliyor.


Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı mevsim normalleri civarında seyredecek. Rüzgar, genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvete, Marmara'nın güneybatısı, Kıyı ve Güney Ege ile Antalya Körfezi'nde yer yer kuvvetli (30-60 km/sa) olarak esecek. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:


Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu 3


İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde kuzey ilçeleri hafif yağmurlu 7


İzmir: Az bulutlu ve açık 10


Adana: Parçalı ve az bulutlu 14


Antalya: Az bulutlu ve açık 16


Samsun: Çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif yağmurlu 8


Trabzon: Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu 9


Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu 1


Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu 8 - İSTANBUL

İç Anadolu, İstanbul, Sakarya, Sabah, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.01.2020 08:46 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Beşiktaş Adem Ljajic sakatlandı ve idmanı yarıda bıraktı
İstanbul'da muhtarların posta tebligatı tepkisi Cani katil, bıçakladığı adamı ağzına toprak doldurarak boğdu Ekrem İmamoğlu'nun canlı yayında Nagehan Alçı'ya "Birtanesi" demesi Twitter'da gündem oldu

Son Dakika Haberleri
15:02 Cemre, avukatlık ruhsatı aldığı günün birinci yılında toprağa verildi - Son Dakika
15:02 Mersin'de arıcıların sağanak nedeniyle gördüğü zarar tespit ediliyor - Son Dakika
15:02 Mali'deki BM Barış Gücü askerlerine roketle saldırı: 20 yaralı - Son Dakika
14:58 Başkan Karataş'tan 10 Ocak Çalışan Gazeteciler günü mesajı - Son Dakika
14:57 İhtiyaç sahibi üniversitelilere ücretsiz yemek - Son Dakika
14:49 Tuvalet kapısına PKK elebaşını öven yazı yazan askere hapis cezası - Son Dakika
13:21 Koza İpek davasında karar çıktı! Melek İpek'e 12 yıl 8 ay hapis - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.1.2020 15:07:38. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Yurtta hava durumu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]