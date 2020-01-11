Yurtta hava durumu - Son Dakika
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Yurtta hava durumu

19 dakika önce

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun kuzey ve doğu kesimleri ile zamanla Marmara ve Ege kıyılarının parçalı ve çok bulutlu, Rize çevreleri ile Artvin'in kıyılarının yağmurlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

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Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun kuzey ve doğu kesimleri ile zamanla Marmara ve Ege kıyılarının parçalı ve çok bulutlu, Rize çevreleri ile Artvin'in kıyılarının yağmurlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Marmara ile iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor.


Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının kuzey iç ve batı kesimlerde 2 ila 5 derece artacağı diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvete esmesi bekleniyor.


Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:


Ankara: Parçalı ve az bulutlu 6


İstanbul: Az bulutlu zamanla parçalı ve çok bulutlu 11


İzmir: Az bulutlu zamanla parçalı ve çok bulutlu 14


Adana: Az bulutlu 16


Antalya: Az bulutlu zamanla parçalı bulutlu 17


Samsun: Parçalı ve çok bulutlu 12


Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu 11


Erzurum: Parçalı bulutlu eksi (-) 2


Diyarbakır: Az bulutlu 10 - İSTANBUL

Marmara, Artvin, Rize, Ege, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.01.2020 08:43 Kaynak: İHA
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