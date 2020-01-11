Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun kuzey ve doğu kesimleri ile zamanla Marmara ve Ege kıyılarının parçalı ve çok bulutlu, Rize çevreleri ile Artvin'in kıyılarının yağmurlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Marmara ile iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor.



Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının kuzey iç ve batı kesimlerde 2 ila 5 derece artacağı diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvete esmesi bekleniyor.



Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:



Ankara: Parçalı ve az bulutlu 6



İstanbul: Az bulutlu zamanla parçalı ve çok bulutlu 11



İzmir: Az bulutlu zamanla parçalı ve çok bulutlu 14



Adana: Az bulutlu 16



Antalya: Az bulutlu zamanla parçalı bulutlu 17



Samsun: Parçalı ve çok bulutlu 12



Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu 11



Erzurum: Parçalı bulutlu eksi (-) 2



Diyarbakır: Az bulutlu 10 - İSTANBUL