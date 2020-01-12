Yurtta hava durumu - Son Dakika
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Yurtta hava durumu

6 saat önce

Yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Batı ve Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Karabük, Kastamonu ve Tokat çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

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Yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Batı ve Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Karabük, Kastamonu ve Tokat çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyı kesimlerde yağmur, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayıyla birlikte, yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.


Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı mevsim normalleri civarında seyredecek. Rüzgar, kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvete esecek. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:


Ankara: Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, gece ve sabah saatlerinde puslu ve sisli 5


İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerine kadar yağmurlu 9


İzmir: Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu 14


Adana: Az bulutlu 15


Antalya: Az bulutlu 17


Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu 10


Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu 11


Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren kar yağışlı -1


Diyarbakır: Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu 10 - İSTANBUL

Doğu Karadeniz, Karadeniz, Marmara, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.01.2020 09:53 Kaynak: İHA
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