Yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Batı ve Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Karabük, Kastamonu ve Tokat çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyı kesimlerde yağmur, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayıyla birlikte, yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN ALINAN TAHMİNLERE GÖRE GÜNÜN EN YÜKSEK SICAKLIKLARI İSE ŞÖYLE:

Ankara: Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, gece ve sabah saatlerinde puslu ve sisli 5

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerine kadar yağmurlu 9

İzmir: Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu 14

Adana: Az bulutlu 15

Antalya: Az bulutlu 17

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu 10

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu 11

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren kar yağışlı -1

Diyarbakır: Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu 10

(İHA)