Yurtta hava durumu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Yurtta hava durumu - Son Dakika

Yurtta hava durumu

6 saat önce

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurtta Batı Akdeniz ile Güney Ege kıyılarının parçalı ve çok bulutlu, Antalya çevreleri ile Muğla'nın güney kesimlerinin sağanak yağışlı, diğer yerlerin ve az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

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Yapılan son değerlendirmelere göre, yurtta Batı Akdeniz ile Güney Ege kıyılarının parçalı ve çok bulutlu, Antalya çevreleri ile Muğla'nın güney kesimlerinin sağanak yağışlı, diğer yerlerin ve az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte, yer yer pus ve sis bekleniyor.


Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının iç ve doğu kesimlerde 2 ila 5 derece artacağı diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle güney yönlerden, Marmara ile Güneydoğu kesimlerde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvete eseceği tahmin ediliyor.


Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:


Ankara: Parçalı ve az bulutlu 7


İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 10


İzmir: Parçalı ve az bulutlu 13


Adana: Az bulutlu 17


Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı 17


Samsun: Parçalı ve az bulutlu 12


Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu 11


Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 0


Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu 11 - İSTANBUL

Güney Ege, Antalya, Akdeniz, Muğla, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 08:39 Kaynak: İHA
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