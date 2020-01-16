Yurtta hava durumu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Yurtta hava durumu - Son Dakika

Yurtta hava durumu

6 saat önce

Yapılan son değerlendirmelere göre yurtta hava durumu şöyle. Orta ve Doğu Akdeniz, Güneydoğu Anadolu ile Antalya çevreleri, Karaman, Aksaray, Nevşehir, Niğde, Kayseri çevreleri ve Konya'nın güney ilçelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yurtta hava durumu, System.String[]

Yapılan son değerlendirmelere göre yurtta hava durumu şöyle. Orta ve Doğu Akdeniz, Güneydoğu Anadolu ile Antalya çevreleri, Karaman, Aksaray, Nevşehir, Niğde, Kayseri çevreleri ve Konya'nın güney ilçelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yağmur ve sağanak, Akdeniz'in yüksek kesimleri ile Karaman, Aksaray, Nevşehir, Niğde ve Kayseri çevreleri ve Konya'nın güney kesimlerinde karla karışık yağmur, yükseklerinde yer yer kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayıyla birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı mevsim normalleri civarında seyredecek. Rüzgar, kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvete, Marmara'nın batısı ile Kuzey Ege kıyılarında kuvvetli (30-60 km/sa), Hatay'ın batı ilçelerinde ( Samandağ, Yayladağ, Arsuz, İskenderun ve Dörtyol) fırtına, yer yer kuvvetli fırtına (60-90 yer yer 100 km/sa) şeklinde esecek. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli 7

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli 10

İzmir: Parçalı ve az bulutlu 13

Adana: Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu akşam saatlerinden sonra sağanak yağışlı 17

Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra doğu ilçeleri, akşam saatlerinden sonra il geneli sağanak yağışlı 19

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu 10

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu 10

Erzurum: Parçalı ve az bulutlu -1

Diyarbakır: Az bulutlu zamanla parçalı ve çok bulutlu gece saatlerinden itibaren hafif yağmurlu 9

(İHA)

Aksaray, Karaman, Akdeniz, Konya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 09:20 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Meteoroloji'den kuvvetli fırtına uyarısı! Yarın öğle saatlerinden itibaren etkili olacak
İki kapısı olmayan arabayı görenler şaşkına döndü İş makinesi operatörü sahiplendiği kediyi sırt çantasında taşıyor Son Dakika: TFF Başkanı Nihat Özdemir'in oğlu ve gelini gözaltına alındı

Son Dakika Haberleri
15:44 Kamu Başdenetçisi Malkoç, basın mensuplarıyla buluştu (2) - Son Dakika
15:43 Lüks araçtaki 70 bin liralık 3 pırlanta yüzük çalındı - Son Dakika
15:38 Başkan Özen, Akıllı Şehirler ve Belediyeler kongresine katıldı - Son Dakika
15:38 Düzce'de yatırımcıya tam destek - Son Dakika
15:38 Halk Et'te bir ayda 14 ton et satıldı - Son Dakika
15:09 İş makinesi operatörü sahiplendiği kediyi sırt çantasında taşıyor - Son Dakika
14:50 Son Dakika: TFF Başkanı Nihat Özdemir'in oğlu ve gelini gözaltına alındı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.1.2020 15:43:53. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Yurtta hava durumu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]