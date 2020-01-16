Yapılan son değerlendirmelere göre yurtta hava durumu şöyle. Orta ve Doğu Akdeniz, Güneydoğu Anadolu ile Antalya çevreleri, Karaman, Aksaray, Nevşehir, Niğde, Kayseri çevreleri ve Konya'nın güney ilçelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yağmur ve sağanak, Akdeniz'in yüksek kesimleri ile Karaman, Aksaray, Nevşehir, Niğde ve Kayseri çevreleri ve Konya'nın güney kesimlerinde karla karışık yağmur, yükseklerinde yer yer kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayıyla birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı mevsim normalleri civarında seyredecek. Rüzgar, kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvete, Marmara'nın batısı ile Kuzey Ege kıyılarında kuvvetli (30-60 km/sa), Hatay'ın batı ilçelerinde ( Samandağ, Yayladağ, Arsuz, İskenderun ve Dörtyol) fırtına, yer yer kuvvetli fırtına (60-90 yer yer 100 km/sa) şeklinde esecek. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli 7

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli 10

İzmir: Parçalı ve az bulutlu 13

Adana: Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu akşam saatlerinden sonra sağanak yağışlı 17

Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra doğu ilçeleri, akşam saatlerinden sonra il geneli sağanak yağışlı 19

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu 10

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu 10

Erzurum: Parçalı ve az bulutlu -1

Diyarbakır: Az bulutlu zamanla parçalı ve çok bulutlu gece saatlerinden itibaren hafif yağmurlu 9

(İHA)