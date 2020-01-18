Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun genelinin parçalı ve çok bulutlu, Karadeniz kıyıları ile İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bursa ve Mardin çevrelerinin yağmurlu, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Amasya, Tokat, Yozgat, Kayseri, Sivas, Batman ve Siirt çevrelerinin karla karışık yağmur ve hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı bulutlu, sabah ve gece saatlerinde puslu ve sisli 6

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, ilk saatlerde hafif yağmurlu 9

İzmir: Parçalı bulutlu 13

Adana: Parçalı ve çok bulutlu 14

Antalya: Parçalı bulutlu 16

Samsun: Çok bulutlu ve hafif yağmurlu 8

Trabzon: Çok bulutlu ve hafif yağmurlu 9

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve gece saatlerinde puslu ve sisli eksi (-) 5

Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu 7

(İHA)