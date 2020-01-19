Yurtta hava durumu - Son Dakika
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Yurtta hava durumu

6 saat önce

Yurdun genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın kuzeyi, Doğu Akdeniz, Batı Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun güney ve batısı, Güneydoğu Anadolu ile Çanakkale'nin iç kesimleri, Bursa'nın kuzey kesimleri, Eskişehir'in doğu kesimleri, Ankara, Yozgat, Kayseri, Nevşehir, Niğde, Sivas,...

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Yurdun genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın kuzeyi, Doğu Akdeniz, Batı Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun güney ve batısı, Güneydoğu Anadolu ile Çanakkale'nin iç kesimleri, Bursa'nın kuzey kesimleri, Eskişehir'in doğu kesimleri, Ankara, Yozgat, Kayseri, Nevşehir, Niğde, Sivas, Tokat, Hopa, Erzurum, Bingöl, Muş ve Ağrı çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyı kesimler ile Marmara'da yağmur, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı mevsim normalleri civarında seyredecek. Rüzgar, kuzey ve kuzeydoğu, doğu kesimlerde güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı bulutlu, hafif kar yağışlı, bu sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli 2

İstanbul: Parçalı çok bulutlu ve yağmurlu 8

İzmir: Parçalı bulutlu 10

Adana: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı 11

Antalya: Parçalı bulutlu 16

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu 9

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu 8

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde hafif kar yağışlı -5

Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı 8

(İHA)

Çanakkale, Eskişehir, Marmara, Ankara, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.01.2020 10:25 Kaynak: İHA
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