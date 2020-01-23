Yurtta hava durumu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Yurtta hava durumu - Son Dakika

Yurtta hava durumu

6 saat önce

Yurdun genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Kütahya, Hatay ve Elazığ çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yurtta hava durumu, System.String[]

Yurdun genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Kütahya, Hatay ve Elazığ çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Batı Karadeniz'de yer yer kuvvetli olması beklenen yağışların İstanbul'un Boğaz çevresi ve Anadolu Yakası ile Hatay'da yağmur, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor


Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı Marmara'nın doğusu ile Batı Karadeniz'de 3 ila 5 derece azalacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. Rüzgar, genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:


Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde hafif kar yağışlı 5


İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, Boğaz çevresi ve Anadolu Yakası hafif yağmurlu 8


İzmir: Az bulutlu 13


Adana: Parçalı ve az bulutlu 16


Antalya: Az bulutlu 18


Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmurlu, gece saatlerinden sonra karla karışık yağmurlu, iç ve yüksek kesimleri kar yağışlı 10


Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, gece saatlerinden sonra karla karışık yağmurlu, iç ve yüksek kesimleri kar yağışlı 11


Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren hafif kar yağışlı -4


Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksek kesimleri yer yer kar yağışlı 8 - İSTANBUL

Karadeniz, İstanbul, Marmara, Hatay, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 08:39 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son Dakika: Manisa'da 5,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi! Çevre illerde de hissedildi
Yasak Elma'da Halit ve Leyla'nın aşk yaşaması izleyiciyi çileden çıkardı Manisa'da 4 saatte 132 artçı sarsıntı oldu! Vatandaşlar geceyi sokakta geçirdi Farklı ülkelerin konuşmalarını taklit etti, milyonlarca kişi izledi

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.01.2020 15:05:26. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Yurtta hava durumu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]