Yurtta hava durumu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Yurtta hava durumu - Son Dakika

Yurtta hava durumu

6 saat önce

Yurdun genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Kütahya, Hatay ve Elazığ çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

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Yurdun genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Kütahya, Hatay ve Elazığ çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Batı Karadeniz'de yer yer kuvvetli olması beklenen yağışların İstanbul'un Boğaz çevresi ve Anadolu Yakası ile Hatay'da yağmur, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde hafif kar yağışlı 5

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, Boğaz çevresi ve Anadolu Yakası hafif yağmurlu 8

İzmir: Az bulutlu 13

Adana: Parçalı ve az bulutlu 16

Antalya: Az bulutlu 18

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmurlu, gece saatlerinden sonra karla karışık yağmurlu, iç ve yüksek kesimleri kar yağışlı 10

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, gece saatlerinden sonra karla karışık yağmurlu, iç ve yüksek kesimleri kar yağışlı 11

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren hafif kar yağışlı -4

Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksek kesimleri yer yer kar yağışlı 8

(İHA)

Güneydoğu Anadolu, İç Anadolu, Karadeniz, Hatay, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 08:50 Kaynak: İHA
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