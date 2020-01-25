Yapılan son değerlendirmelere göre, yurt genelinde yağış beklenmiyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesi beklenmektedir.



Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklıklarının yurt genelinde 3 ila 6 derece artacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.



Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:



Ankara: Parçalı ve az bulutlu 6



İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 11



İzmir: Az bulutlu gece saatlerinden sonra çok bulutlu 14



Adana: Parçalı ve az bulutlu 14



Antalya: Az bulutlu 16



Samsun: Parçalı ve az bulutlu 14



Trabzon: Parçalı ve az bulutlu 9



Erzurum: Parçalı ve az bulutlu eksi (-) 4



Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu 9 - İSTANBUL