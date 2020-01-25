Yurtta hava durumu - Son Dakika
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Yurtta hava durumu

30 dakika önce

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurt genelinde yağış beklenmiyor.

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Yapılan son değerlendirmelere göre, yurt genelinde yağış beklenmiyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesi beklenmektedir.


Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklıklarının yurt genelinde 3 ila 6 derece artacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.


Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:


Ankara: Parçalı ve az bulutlu 6


İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 11


İzmir: Az bulutlu gece saatlerinden sonra çok bulutlu 14


Adana: Parçalı ve az bulutlu 14


Antalya: Az bulutlu 16


Samsun: Parçalı ve az bulutlu 14


Trabzon: Parçalı ve az bulutlu 9


Erzurum: Parçalı ve az bulutlu eksi (-) 4


Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu 9 - İSTANBUL

İstanbul, Sabah, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 08:59 Kaynak: İHA
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