Yurtta hava durumu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Yurtta hava durumu - Son Dakika

Yurtta hava durumu

6 saat önce

Yurt genelinin parçalı ve az bulutlu, zamanla Marmara'nın batısı ve Kıyı Egenin çok bulutlu, gece saatlerinde Çanakkale, Balıkesir'in batı kıyıları, Edirne'nin güney çevreleri ve Kuzey Ege kıyılarının yer yer hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yurtta hava durumu, System.String[]

Yurt genelinin parçalı ve az bulutlu, zamanla Marmara'nın batısı ve Kıyı Egenin çok bulutlu, gece saatlerinde Çanakkale, Balıkesir'in batı kıyıları, Edirne'nin güney çevreleri ve Kuzey Ege kıyılarının yer yer hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.


Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı ülke genelinde 2 ila 4 derece artacak. Rüzgar, genellikle güney ve güneybatı, doğu ve güneydoğu kesimlerde kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:


Ankara: Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sisli 8


İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 13


İzmir: Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu 14


Adana: Parçalı ve az bulutlu 16


Antalya: Az bulutlu 17


Samsun: Parçalı ve az bulutlu 14


Trabzon: Parçalı ve az bulutlu 12


Erzurum: Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sisli -4


Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sisli 12 - İSTANBUL

Balıkesir, Marmara, Edirne, Sabah, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.01.2020 09:20 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Deprem bölgesine giden Yusuf Güney, esnafa isyan etti: Adam fırsatçılıktan ölecek
Enkaz altında kalan karı kocayı büyük çaba göstererek kurtaran Suriyeli genç, kurtardığı çiftle görüştü Enkaz başındaki köpeğin, acı bekleyişi yürekleri dağladı Doğum yapan anne o anlarda depreme yakalandı

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.01.2020 16:12:37. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Yurtta hava durumu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]