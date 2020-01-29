Yurtta hava durumu - Son Dakika
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Yurtta hava durumu

6 saat önce

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, Batı Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun batısı ile Eskişehir, Ankara, Çankırı, Sivas, Erzurum ve Diyarbakır çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, Batı Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun batısı ile Eskişehir, Ankara, Çankırı, Sivas, Erzurum ve Diyarbakır çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, Batı Akdeniz'de yer yer gök gürültülü sağanak, Ege ve Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun yağış alan kesimleri ile Eskişehir, Ankara, Sivas, Diyarbakır çevrelerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın, Marmara'da güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte iç Anadolu'nun kuzey kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının iç ve batı kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgar, genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'da güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren karla karışık yağmurlu 10

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmurlu 15

İzmir: Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren sağanak yağışlı 18

Adana: Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren sağanak yağışlı 16

Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren sağanak yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 16

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yağmurlu 17

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu 13

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde hafif kar yağışlı 0

Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde yağmur ve karla karışık yağmurlu 8

(İHA)

Diyarbakır, Marmara, Ankara, Ege, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 08:55 Kaynak: İHA
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