Yurtta hava durumu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Yurtta hava durumu - Son Dakika

Yurtta hava durumu

6 saat önce

Yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Kırklareli, Edirne Iğdır, Ağrı ve Van illeri dışında kalan tüm yurdun yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

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Yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Kırklareli, Edirne Iğdır, Ağrı ve Van illeri dışında kalan tüm yurdun yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, İç Ege, Akdeniz ve Karadeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu ile Doğu Anadolu'da karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların; Marmara'nın doğusu ve Batı Karadeniz, Antalya'nın doğu ilçeleri ile Hatay, Osmaniye, Kahramanmaraş, Adıyaman, Gaziantep, Kilis, Elazığ, Bingöl, Muş ve Diyarbakır çevrelerinde kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.


Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı Marmara ve Batı Karadeniz'de 2 ila 4 derece azalacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. Rüzgarın, genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, akşam saatlerine kadar Batı ve Orta Akdeniz'de güneyli yönlerden, yarın sabah saatlerinden itibaren Akdeniz ve İç Anadolu'nun Toroslar kesiminde kuzeybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde (40-80 km/sa) esmesi bekleniyor.


Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:


Ankara: Çok bulutlu, yağmur ve karla karışık yağmurlu 8


İstanbul: Çok bulutlu ve yağmurlu 10


İzmir: Parçalı çok bulutlu ve sağanak yağışlı 17


Adana: Çok bulutlu ve sağanak yağışlı 18


Antalya: Çok bulutlu ve sağanak yağışlı 17


Samsun: Çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren yağmurlu 12


Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra yağmurlu 14


Erzurum: Parçalı, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif kar yağışlı 2


Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmurlu. Yağışlar; gece saatlerinden itibaren yerel olarak kuvvetli 8 - İSTANBUL

Kırklareli, Akdeniz, Edirne, Iğdır, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 08:32 Kaynak: İHA
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