Yurtta hava durumu - Son Dakika
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Yurtta hava durumu

6 saat önce

Yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Muğla, Antalya, Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinin yağmur ve sağanak, Ardahan çevrelerinin hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

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Yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Muğla, Antalya, Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinin yağmur ve sağanak, Ardahan çevrelerinin hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor.


Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı yurt genelinde 2 ila 4 derece artacak, iç ve batı bölgelerde mevsim normalleri üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredecek. Rüzgar, kuzey ve iç kesimlerde güney ve güneybatı yönlerden, güney ve doğu kesimlerde kuzey ve kuzeybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:


Ankara: Parçalı ve az bulutlu 10


İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 13


İzmir: Parçalı ve çok bulutlu 18


Adana: Az bulutlu 15


Antalya: Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazartesi) sabah saatlerinde hafif sağanak yağışlı 18


Samsun: Parçalı ve az bulutlu 16


Trabzon: Çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmurlu 12


Erzurum: Parçalı bulutlu 0


Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu 11 - İSTANBUL

Trabzon, Antalya, Muğla, Sabah, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.02.2020 10:38 Kaynak: İHA
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