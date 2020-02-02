Yurtta hava durumu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Yurtta hava durumu - Son Dakika

Yurtta hava durumu

6 saat önce

Yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Muğla, Antalya, Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinin yağmur ve sağanak, Ardahan çevrelerinin hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

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Yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Muğla, Antalya, Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinin yağmur ve sağanak, Ardahan çevrelerinin hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve az bulutlu 10

İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 13

İzmir: Parçalı ve çok bulutlu 18

Adana: Az bulutlu 15

Antalya: Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazartesi) sabah saatlerinde hafif sağanak yağışlı 18

Samsun: Parçalı ve az bulutlu 16

Trabzon: Çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmurlu 12

Erzurum: Parçalı bulutlu 0

Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu 11

(İHA)

Trabzon, Antalya, Muğla, Rize, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.02.2020 11:10 Kaynak: İHA
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