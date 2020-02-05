Yurtta hava durumu - Son Dakika
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Yurtta hava durumu

6 saat önce

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara, Ege, Akdeniz, Batı Karadeniz, İç Anadolu'nun batısı ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara, Ege, Akdeniz, Batı Karadeniz, İç Anadolu'nun batısı ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Anadolu ile gece saatlerinden itibaren İç Ege, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun kuzeybatısında karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde beklenen yağışların; Marmara ve Ege ile Antalya'nın doğu ve batı ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor.


Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının iç ve kuzeydoğu kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı ve yurt genelinde mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle güney ve güneybatı yönlerden orta kuvvette, Marmara ve Kıyı Ege'de güneybatı (lodos) yönlerden kuvvetli olarak başlayacak olan rüzgarın, zamanla iç ve kuzey kesimlerde etkisini artırarak kuvvetli ve zaman zaman fırtına (70-100 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:


Ankara: Çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve kar yağışlı 15


İstanbul: Çok bulutlu ve yağışlı (Yağışların; öğleden sonra ve akşam saatlerinde kuvvetli olmak üzere yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak şeklinde olması bekleniyor) 15


İzmir: Çok bulutlu ve sağanak yağışlı (Yağışların; öğleden sonra kuvvetli olması bekleniyor) 18


Adana: Çok bulutlu ve sağanak yağışlı 18


Antalya: Çok bulutlu ve sağanak yağışlı (Yağışların; doğu ve batı ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor) 18


Samsun: Çok bulutlu 22


Trabzon: Çok bulutlu 16


Erzurum: Çok bulutlu ve hafif kar yağışlı 3


Diyarbakır: Çok bulutlu ve yağmurlu 7 - İSTANBUL

İç Anadolu, Marmara, Ege, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 08:49 Kaynak: İHA
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