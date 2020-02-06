Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre yurtta hava durumu şöyle: Marmara, Ege, Akdeniz, Karadeniz, İç Anadolu, Doğu Anadolu'nun batısı ile Erzurum, Bingöl, Muş, Bitlis, Şırnak, Adıyaman, Gaziantep, Kilis, Siirt ve Diyarbakır çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Anadolu'nun batısı, zamanla İç Ege, Batı ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu ile Erzurum, Bingöl, Muş, Şırnak ve Bitlis çevrelerinde yer yer karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde beklenen yağışların Isparta, Antalya'nın doğu ilçeleri, Mersin, Adana, Karaman ile Konya'nın güney ve batı çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı kuzeybatı kesimlerde hissedilir derecede (8-10 derece) olmak üzere kuzey, iç ve batı kesimlerde azalacak, güneydoğu kesimlerde 2 ila 4 derece artacak. Rüzgar, genellikle güneyli yönlerden orta kuvvette, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da güneyli yönlerden, Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli ve fırtına (50-100 km/sa) şeklinde esecek. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Çok bulutlu ve aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı 4

İstanbul: Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu, akşam saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve yüksekleri yer yer kar yağışlı 5

İzmir: Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı 11

Adana: Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı (Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor) 17

Antalya: Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı (Yağışların sabah saatlerinde doğu ilçelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor) 16

Samsun: Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu 18

Trabzon: Çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu 24

Erzurum: Çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren güney kesimleri ile zamanla il geneli kar yağışlı 3

Diyarbakır: Çok bulutlu, gece saatlerinde yağmurlu 13