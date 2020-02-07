Yurtta hava durumu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Yurtta hava durumu - Son Dakika

Yurtta hava durumu

6 saat önce

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun genelinin parçalı ve çok bulutlu, Kıyı Ege, Çanakkale ve Manisa dışında kalan bütün bölgelerimizin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

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Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun genelinin parçalı ve çok bulutlu, Kıyı Ege, Çanakkale ve Manisa dışında kalan bütün bölgelerimizin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle karla karışık yağmur ve kar, Batı Akdeniz kıyıları, Doğu Akdeniz, Güneydoğu Anadolu'da yağmur ve sağanak şeklinde olması bekleniyor. Yağışların; Hatay ve Osmaniye çevreleri ile Adana'nın doğu kesimlerinde kuvvetli yağmur, Doğu Karadeniz, Sakarya, Düzce, Bolu, Zonguldak, Bartın, Karabük, Kastamonu, Ordu, Erzincan, Tunceli, Bingöl, Muş Bitlis, Hakkari, Van ve Şırnak çevrelerinde yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın; Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda güney ve güneybatı yönlerden fırtına (70-100 km/sa) şeklinde olması bekleniyor. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda çığ tehlikesi bulunuyor.


Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının yurdun genelinde azalarak mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor. .


Rüzgarın ise genellikle güney yönlerden, Marmara ve Kuzey Ege ile zamanla yurdun batı kesimlerinde kuzey yönlerden orta kuvvette, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda güney ve güneybatı yönlerden fırtına (70-100 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.


Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:


Ankara: Çok bulutlu, bu sabah saatlerinde kuzey ilçeleri ile gece saatlerinden sonra il geneli hafif kar yağışlı 3


İstanbul: Çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve kar yağışlı 7


İzmir: Parçalı ve çok bulutlu 11


Adana: Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. 14


Antalya: Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı 13


Samsun: Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu zamanla karla karışık yağmur ve kar yağışlı 8


Trabzon: Çok bulutlu, aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların sabah saatlerinde kuvvetli yağmur gece saatlerinden itibaren yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. 9


Erzurum: Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı 3


Diyarbakır: Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu 11 - İSTANBUL

Güneydoğu Anadolu, Çanakkale, Manisa, Ege, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 08:51 Kaynak: İHA
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