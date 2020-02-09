Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre yurtta hava durumu şöyle. Yurdun kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Karadeniz, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Sakarya, Bilecik, Erzincan, Kars, Ardahan, Ağrı ve Muş çevrelerinin kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Marmara ile iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda çığ tehlikesi bulunuyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı doğu kesimlerde 4 ila 6 derece azalacak, batı kesimlerde 1 ila 3 derece artacak. Rüzgar, genellikle kuzeyli, Doğu Karadeniz kıyıları ile akşam saatlerinden sonra Marmara'da güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, İç Anadolu'nun güneyi, Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun güneyi ile Güneydoğu Anadolu'nun batısında yer yer kuvvetli olarak (40-60 km/sa) esecek. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Çok bulutlu ve hafif kar yağışlı -1

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu 4

İzmir: Parçalı ve az bulutlu 8

Adana: Parçalı bulutlu 7

Antalya: Parçalı ve az bulutlu 10

Samsun: Çok bulutlu ve kar yağışlı 3

Trabzon: Çok bulutlu ve kar yağışlı 1

Erzurum: Çok bulutlu -13

Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu 0