Yurtta hava durumu - Son Dakika
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Yurtta hava durumu

6 saat önce

Yapılan son değerlendirmelere göre; yurdun kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, İç Anadolu'nun doğusu, Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Ankara, Çankırı, Bolu, Karabük, Çorum, Amasya ve Artvin çevrelerinin kar yağışlı, diğer yerlerin...

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Yapılan son değerlendirmelere göre; yurdun kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, İç Anadolu'nun doğusu, Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Ankara, Çankırı, Bolu, Karabük, Çorum, Amasya ve Artvin çevrelerinin kar yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz'in yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da çığ tehlikesi bulunmaktadır.


Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, batı kesimlerde 2 ila 4 derece artacak, diğer yerlerde değişmeyecek. Rüzgarın, genellikle kuzey yönlerden, Marmara ile zamanla kuzey ve iç kesimlerde güney ve güneybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, İç Anadolu'nun güneydoğusu ve Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olarak (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.


Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:


Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif kar yağışlı 2


İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 8


İzmir: Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu 13


Adana: Parçalı bulutlu 8


Antalya: Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu 13


Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde kar yağışlı 3


Trabzon: Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı 3


Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu - 12


Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu 1 - İSTANBUL

Doğu Karadeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Ankara, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 08:26 Kaynak: İHA
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