Yurtta hava durumu - Son Dakika
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Yurtta hava durumu

6 saat önce

Ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz (Sinop ve Samsun dışında), Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu Bölgeleri ile Aydın, Muğla, Denizli, Afyonkarahisar çevreleri ve Kütahya'nın doğusunun yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

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Ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz (Sinop ve Samsun dışında), Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu Bölgeleri ile Aydın, Muğla, Denizli, Afyonkarahisar çevreleri ve Kütahya'nın doğusunun yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Güneydoğu Anadolu Bölgesi geneli ile Niğde, Nevşehir, Aksaray, Kayseri, Malatya, Elazığ çevrelerinde kuvvetli kar (10-20 cm kar), Van, Hakkari ve Şırnak'ta yoğun kar şeklinde (20 cm üzeri) olacağı tahmin edilen yağışların İç Anadolu, Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu Bölgeleri ile Kütahya, Hatay ve Kahramanmaraş çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar, yağış alan diğer yerlerde ise yağmur ve sağanak şeklinde olması bekleniyor. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz'in yüksek kesimlerinin dik yamaçları ile Doğu Anadolu'nun doğusunda yüksek kar örtüsünün bulunduğu yerlerde çığ tehlikesi bulunuyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Çok bulutlu, öğle saatlerine kadar hafif kar yağışlı 5

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu 11

İzmir: Parçalı bulutlu 17

Adana: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerine kadar hafif sağanak yağışlı 11

Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı 18

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu 11

Trabzon: Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu 8

Erzurum: Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı -3

Diyarbakır: Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı (Yağışların yer yer kuvvetli (10-20 cm) olması bekleniyor) 1

(İHA)

Güneydoğu Anadolu, İç Anadolu, Karadeniz, Kütahya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 09:00 Kaynak: İHA
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