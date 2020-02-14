Yurtta hava durumu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Yurtta hava durumu - Son Dakika

Yurtta hava durumu

7 saat önce

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, Batı Karadeniz'in batısı ile Eskişehir, Rize, Artvin, Ardahan, Van ve Hakkari çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yurtta hava durumu, System.String[]

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, Batı Karadeniz'in batısı ile Eskişehir, Rize, Artvin, Ardahan, Van ve Hakkari çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, sabah saatlerinde Ardahan, Van ve Hakkari ile Artvin'in iç kesimlerinde, gece saatlerinde Bolu ile Isparta çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz'in yüksek kesimlerinin dik yamaçları ile Doğu Anadolu'nun doğusunda yüksek kar örtüsünün bulunduğu yerlerde çığ tehlikesi bulunuyor.


Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.


Rüzgarın ise genellikle güneyli, Akdeniz kıyıları ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.


Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:


Ankara: Parçalı ve çok bulutlu 8


İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren sağanak yağışlı 11


İzmir: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak yağışlı 16


Adana: Parçalı ve çok bulutlu 13


Antalya: Çok bulutlu ve sağanak yağışlı 14


Samsun: Parçalı ve az bulutlu 12


Trabzon: Parçalı bulutlu 9


Erzurum: Parçalı bulutlu -4


Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu 3 - İSTANBUL

Hakkari, Ardahan, Artvin, Van, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 08:43 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son dakika: Bahçelievler'de çöken 7 katlı binanın 2 katının kaçak olduğu ortaya çıktı
Rus asker kız arkadaşına 16 tankla evlenme teklif etti Son dakika: İstanbul Başsavcılığı Burhan Kuzu hakkında inceleme başlattı Son dakika: Pistten çıkan uçağın pilotu: Kule 'pas geçin' demedi

Son Dakika Haberleri
14:56 Sanatçı Salkım'ın doğup büyüdüğü ev yıkıldı
14:46 Tarık Mengüç, kendisine verdiği sözü tutmayan Cem Yılmaz'a ateş püskürdü: Aşklarından sıra gelmedi
13:41 Cem Yılmaz'dan flaş Serenay Sarıkaya göndermesi!
13:41 Bora Duran'la klasikler gecesi
13:09 Cem Yılmaz'dan Serenay Sarıkaya'nın eski aşkı Kerem Bursin'e gönderme: Bir bu kalmıştı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.02.2020 15:44:19. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Yurtta hava durumu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]