Yurtta hava durumu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Yurtta hava durumu - Son Dakika

Yurtta hava durumu

12 dakika önce

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, Batı Karadeniz'in batısı ile Eskişehir, Rize, Artvin, Ardahan, Van ve Hakkari çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

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Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, Batı Karadeniz'in batısı ile Eskişehir, Rize, Artvin, Ardahan, Van ve Hakkari çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, sabah saatlerinde Ardahan, Van ve Hakkari ile Artvin'in iç kesimlerinde, gece saatlerinde Bolu ile Isparta çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz'in yüksek kesimlerinin dik yamaçları ile Doğu Anadolu'nun doğusunda yüksek kar örtüsünün bulunduğu yerlerde çığ tehlikesi bulunuyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın ise genellikle güneyli, Akdeniz kıyıları ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu 8

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren sağanak yağışlı 11

İzmir: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak yağışlı 16

Adana: Parçalı ve çok bulutlu 13

Antalya: Çok bulutlu ve sağanak yağışlı 14

Samsun: Parçalı ve az bulutlu 12

Trabzon: Parçalı bulutlu 9

Erzurum: Parçalı bulutlu -4

Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu 3

(İHA)

Hakkari, Ardahan, Artvin, Van, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 09:05 Kaynak: İHA
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