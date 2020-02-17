Yurtta hava durumu - Son Dakika
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Yurtta hava durumu

13 dakika önce

Yapılan son değerlendirmelere göre; yurt genelinin parçalı ve az bulutlu, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ve Güneydoğu Anadolu ile Elazığ, Bingöl, Muş, Kars, Ağrı ve Iğdır çevrelerinin çok bulutlu ve yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

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Yapılan son değerlendirmelere göre; yurt genelinin parçalı ve az bulutlu, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ve Güneydoğu Anadolu ile Elazığ, Bingöl, Muş, Kars, Ağrı ve Iğdır çevrelerinin çok bulutlu ve yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Güneydoğu Anadolu'da yağmur, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olmak üzere Hakkari ve Şırnak çevrelerinde yoğun olması bekleniyor. Doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz'in yüksek kesimlerinin dik yamaçları ile Doğu Anadolu'nun doğusunda yüksek kar örtüsünün bulunduğu yerlerde çığ tehlikesi bulunmaktadır.


Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacak, mevsim normalleri civarında seyredecek. Rüzgarın, genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.


Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:


Ankara: Parçalı ve az bulutlu 10


İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu 11


İzmir: Az bulutlu 16


Adana: Parçalı ve az bulutlu 18


Antalya: Az bulutlu 20


Samsun: Parçalı ve az bulutlu 11


Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu 10


Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu -4


Diyarbakır: Çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmurlu 4 - İSTANBUL

Güneydoğu Anadolu, Bingöl, Elazığ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.02.2020 08:36 Kaynak: İHA
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