Yurtta hava durumu - Son Dakika
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Yurtta hava durumu

7 saat önce

Yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, Batı Karadeniz, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Çorum ve Iğdır çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

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Yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, Batı Karadeniz, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Çorum ve Iğdır çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Bolu, Çankırı, Çorum ve Iğdır çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor. Doğu Karadeniz'in yüksek kesimlerinin dik yamaçları ile Doğu Anadolu'nun doğusunda yüksek kar örtüsünün bulunduğu yerlerde çığ tehlikesi bulunuyor.


Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı mevsim normalleri civarında seyredecek. Rüzgar, genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:


Ankara: Çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren hafif yağmurlu 9


İstanbul: Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmurlu 11


İzmir: Çok bulutlu ve sağanak yağışlı 15


Adana: Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren sağanak yağışlı 19


Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren sağanak yağışlı 18


Samsun: Parçalı ve çok bulutlu 11


Trabzon: Parçalı bulutlu 10


Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu 3


Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu 15 - İSTANBUL

İç Anadolu, Marmara, Iğdır, Çorum, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 08:48 Kaynak: İHA
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