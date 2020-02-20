Meteorolojiden yapılan son değerlendirmelere göre yurtta hava durumu şöyle. Yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, Batı Karadeniz, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Çorum ve Iğdır çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Bolu, Çankırı, Çorum ve Iğdır çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor. Doğu Karadeniz'in yüksek kesimlerinin dik yamaçları ile Doğu Anadolu'nun doğusunda yüksek kar örtüsünün bulunduğu yerlerde çığ tehlikesi bulunuyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı mevsim normalleri civarında seyredecek. Rüzgar, genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren hafif yağmurlu 9

İstanbul: Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmurlu 11

İzmir: Çok bulutlu ve sağanak yağışlı 15

Adana: Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren sağanak yağışlı 19

Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren sağanak yağışlı 18

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu 11

Trabzon: Parçalı bulutlu 10

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu 3

Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu 15

(İST-CC-CC-Y)