Yurtta hava durumu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Yurtta hava durumu - Son Dakika

Yurtta hava durumu

6 saat önce

Yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Akdeniz, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri ile Muğla, Denizli, Konya, Karaman ve Sivas çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

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Yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Akdeniz, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri ile Muğla, Denizli, Konya, Karaman ve Sivas çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyı kesimler, Güneydoğu Anadolu ile Kahramanmaraş, Malatya ve Elazığ çevrelerinde yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in yüksek kesimlerinin dik yamaçları ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda yüksek kar örtüsünün bulunduğu yerlerde çığ tehlikesi bulunuyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı mevsim normalleri civarında seyredecek. Rüzgar, genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Kıyı Ege'de sabah saatlerinde yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esecek. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı çok bulutlu, zamanla az bulutlu 9

İstanbul: Parçalı çok bulutlu, zamanla az bulutlu 10

İzmir: Parçalı ve az bulutlu 13

Adana: Çok bulutlu, akşam saatlerine kadar sağanak yağışlı 15

Antalya: Çok bulutlu, akşam saatlerine kadar sağanak yağışlı 16

Samsun: Çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif yağmurlu 8

Trabzon: Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde hafif yağmurlu 9

Erzurum: Çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif kar yağışlı 2

Diyarbakır: Çok bulutlu, akşam saatlerine kadar hafif yağmurlu 12

(İHA)

Güneydoğu Anadolu, Doğu Karadeniz, Karadeniz, Sabah, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.02.2020 09:45 Kaynak: İHA
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