Yurtta hava durumu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Yurtta hava durumu - Son Dakika

Yurtta hava durumu

7 saat önce

Yapılan son değerlendirmelere göre yurtta hava durumu şöyle. Yapılan son değerlendirmelere göre, yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu zamanla batı bölgelerden başlayarak az bulutlu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun...

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Yapılan son değerlendirmelere göre yurtta hava durumu şöyle. Yapılan son değerlendirmelere göre, yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu zamanla batı bölgelerden başlayarak az bulutlu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu, ile Sinop, Kayseri, Nevşehir, Sivas, Amasya ve Tokat çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yağmur, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Kayseri, Sivas, Gümüşhane ve Bayburt çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların; sabah saatlerinde Rize çevreleri ile Artvin'in kıyı kesimlerinde kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz'in yüksek kesimlerinin dik yamaçları ile Doğu Anadolu'nun doğusunda yüksek kar örtüsünün bulunduğu yerlerde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının kuzey ve iç kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzey yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

BAZI İLLERDE BEKLENEN HAVA DURUMUYLA GÜNÜN EN YÜKSEK SICAKLIKLARI İSE ŞÖYLE:

Ankara: Parçalı bulutlu 8

İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 12

İzmir: Parçalı ve az bulutlu 17

Adana: Parçalı ve az bulutlu 22

Antalya: Parçalı ve az bulutlu 22

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmurlu 10

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yağmurlu 9

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde kar yağışlı 0

Diyarbakır: Parçalı çok bulutlu ve sabah saatlerinde hafif yağmurlu 14

(İHA)

Güneydoğu Anadolu, Batı Karadeniz, Doğu Karadeniz, Karadeniz, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 08:50 Kaynak: İHA
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