Yurtta hava durumu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Yurtta hava durumu - Son Dakika

Yurtta hava durumu

6 saat önce

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurt genelinin parçalı ve az bulutlu geçeceği, yarın ilk saatlerden itibaren Marmara'nın batısı ve Kıyı Ege ile Antalya çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurt genelinin parçalı ve az bulutlu geçeceği, yarın ilk saatlerden itibaren Marmara'nın batısı ve Kıyı Ege ile Antalya çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz'in yüksek kesimlerinin dik yamaçları ile Doğu Anadolu'nun doğusunda yüksek kar örtüsünün bulunduğu yerlerde çığ tehlikesi bulunuyor.


Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının yurt genelinde 3 ila 5 derece artacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzeyli yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, öğle saatlerinden itibaren Marmara'nın batısı ve Kuzey Ege'de zamanla Marmara, Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun batısı ile Karadeniz'in iç ve yüksek kesimlerinde güney ve güneydoğu yönlerinden fırtına(60-75 km/sa) ve yer yer kuvvetli fırtına (75-100 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:


Ankara: Parçalı ve az bulutlu 15


İstanbul: Parçalı bulutlu 17


İzmir: Parçalı bulutlu, gece saatlerinden sonra çok bulutlu ve yağmurlu 19


Adana: Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu 19


Antalya: Parçalı bulutlu, gece saatlerinden sonra çok bulutlu ve sağanak yağmurlu 19


Samsun: Parçalı ve az bulutlu 18


Trabzon: Parçalı ve az bulutlu 12


Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 3


Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu 16 - İSTANBUL

Antalya, Marmara, Ege, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 08:49 Kaynak: İHA
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