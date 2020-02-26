Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurt genelinin parçalı ve az bulutlu geçeceği, yarın ilk saatlerden itibaren Marmara'nın batısı ve Kıyı Ege ile Antalya çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz'in yüksek kesimlerinin dik yamaçları ile Doğu Anadolu'nun doğusunda yüksek kar örtüsünün bulunduğu yerlerde çığ tehlikesi bulunuyor.



Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının yurt genelinde 3 ila 5 derece artacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzeyli yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, öğle saatlerinden itibaren Marmara'nın batısı ve Kuzey Ege'de zamanla Marmara, Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun batısı ile Karadeniz'in iç ve yüksek kesimlerinde güney ve güneydoğu yönlerinden fırtına(60-75 km/sa) ve yer yer kuvvetli fırtına (75-100 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:



Ankara: Parçalı ve az bulutlu 15



İstanbul: Parçalı bulutlu 17



İzmir: Parçalı bulutlu, gece saatlerinden sonra çok bulutlu ve yağmurlu 19



Adana: Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu 19



Antalya: Parçalı bulutlu, gece saatlerinden sonra çok bulutlu ve sağanak yağmurlu 19



Samsun: Parçalı ve az bulutlu 18



Trabzon: Parçalı ve az bulutlu 12



Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 3



Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu 16 - İSTANBUL