Yurtta hava durumu - Son Dakika
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Yurtta hava durumu

6 saat önce

Yurdun batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeybatısı ve Batı Karadeniz ile Mersin, Adana ve Çorum çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, Güney Ege kıyıları ile Batı Akdeniz kıyılarının yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin...

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Yurdun batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeybatısı ve Batı Karadeniz ile Mersin, Adana ve Çorum çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, Güney Ege kıyıları ile Batı Akdeniz kıyılarının yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz'in yüksek kesimlerinin dik yamaçları ile Doğu Anadolu'nun doğusunda yüksek kar örtüsünün bulunduğu yerlerde çığ tehlikesi bulunuyor.


Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı kuzeydoğu kesimlerde 2 ila 4 derece artacak, batı kesimlerde 1 ila 3 derece azalacak. Rüzgar, genellikle güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun batısı ile Karadeniz'in iç ve yüksek kesimlerinde fırtına (50-80 km/sa), Marmara ile Ege'de kuvvetli fırtına (70-100 km/sa) şeklinde esecek. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:


Ankara: Parçalı zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinde kuzey ilçeleri, gece saatlerinde il geneli yağmur ve sağanak yağışlı 13


İstanbul: Parçalı çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak yağışlı 18


İzmir: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 19


Adana: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak yağışlı 19


Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 17


Samsun: Parçalı zamanla çok bulutlu 21


Trabzon: Parçalı bulutlu 19


Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 7


Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu 16 - İSTANBUL

İç Anadolu, Karadeniz, Marmara, Ege, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 08:54 Kaynak: İHA
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