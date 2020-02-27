Yurdun batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeybatısı ve Batı Karadeniz ile Mersin, Adana ve Çorum çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, Güney Ege kıyıları ile Batı Akdeniz kıyılarının yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz'in yüksek kesimlerinin dik yamaçları ile Doğu Anadolu'nun doğusunda yüksek kar örtüsünün bulunduğu yerlerde çığ tehlikesi bulunuyor.



Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı kuzeydoğu kesimlerde 2 ila 4 derece artacak, batı kesimlerde 1 ila 3 derece azalacak. Rüzgar, genellikle güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun batısı ile Karadeniz'in iç ve yüksek kesimlerinde fırtına (50-80 km/sa), Marmara ile Ege'de kuvvetli fırtına (70-100 km/sa) şeklinde esecek. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:



Ankara: Parçalı zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinde kuzey ilçeleri, gece saatlerinde il geneli yağmur ve sağanak yağışlı 13



İstanbul: Parçalı çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak yağışlı 18



İzmir: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 19



Adana: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak yağışlı 19



Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 17



Samsun: Parçalı zamanla çok bulutlu 21



Trabzon: Parçalı bulutlu 19



Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 7



Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu 16 - İSTANBUL