Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeyi, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, Güneydoğu Anadolu'nun kuzeyi ile Malatya, Elazığ, Tunceli, Bingöl, Gaziantep ve Kilis çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, gece saatlerinden sonra Erzurum ve Muş çevrelerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in yüksek kesimlerinin dik yamaçları ile Doğu Anadolu'nun doğusunda yüksek kar örtüsünün bulunduğu yerlerde çığ tehlikesi bulunuyor.



Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının kuzey kesimlerde 3 ila 5 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.



Rüzgarın ise genellikle güney ve güneybatı yönlerden orta kuvvette, Batı Akdeniz'in iç kesimleri ile Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.



Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:



Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu 12



İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra yağmurlu 12



İzmir: Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak yağışlı 16



Adana: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı 19



Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı 19



Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu 13



Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yağmurlu 15



Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra kar yağışlı 5



Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu 15 - İSTANBUL