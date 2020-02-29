Yurtta hava durumu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Yurtta hava durumu - Son Dakika

Yurtta hava durumu

19 dakika önce

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurt genelinin çok bulutlu ve yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

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Yapılan son değerlendirmelere göre, yurt genelinin çok bulutlu ve yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur, Göller Yöresi, Batı ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Uşak, Kütahya, Afyonkarahisar, Eskişehir, Yozgat, Kayseri, Niğde, Karaman ve Sivas çevrelerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların, Doğu Akdeniz, Güneydoğu Anadolu'nun kuzey kesimleri ile Çanakkale'nin doğu, Balıkesir'in kuzey, Antalya'nın doğu ve Konya'nın güney ilçelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Doğu Karadeniz'in yüksek kesimlerinin dik yamaçları ile Doğu Anadolu'nun doğusunda yüksek kar örtüsünün bulunduğu yerlerde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının batı ve güney kesimlerde 3 ila 5 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle güney ve güneybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın batısı, Ege ile Batı Akdeniz'in batı kesimlerinde kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

BAZI İLLERDE BEKLENEN HAVA DURUMUYLA GÜNÜN EN YÜKSEK SICAKLIKLARI İSE ŞÖYLE:

Ankara: Çok bulutlu ve yağmurlu 8

İstanbul: Çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı 10

İzmir: Çok bulutlu, sağanak yağışlı 13

Adana: Çok bulutlu ve kuvvetli olmak üzere sağanak yağışlı 17

Antalya: Çok bulutlu ve sağanak yağışlı 16

Samsun: Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu 11

Trabzon: Çok bulutlu ve yağmurlu 13

Erzurum: Çok bulutlu ve kar yağışlı 4

Diyarbakır: Çok bulutlu ve kuvvetli olmak üzere yağmurlu 12

(İHA)

Güneydoğu Anadolu, Doğu Karadeniz, Antalya, Akdeniz, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.02.2020 08:50 Kaynak: İHA
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