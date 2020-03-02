Yapılan son değerlendirmelere göre; yurdun doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Ağrı çevrelerinin yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Şırnak çevrelerinde yağmur, diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Doğu Karadeniz'in yüksek kesimlerinin dik yamaçları ile Doğu Anadolu'nun doğusunda yüksek kar örtüsünün bulunduğu yerlerde çığ tehlikesi bulunmaktadır. Sabah saatlerinde Marmara Bölgesi ile İç Anadolu'nun güneyinde ve doğusunda yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı ülke genelinde 2 ila 5 derece artacak. Rüzgarın, genellikle güney ve güneybatı, doğu kesimlerde kuzey yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor. BAZI İLLERDE BEKLENEN HAVA DURUMUYLA GÜNÜN EN YÜKSEK SICAKLIKLARI İSE ŞÖYLE:

Ankara: Az bulutlu 15

İstanbul: Az bulutlu 15

İzmir: Az bulutlu 19

Adana: Az bulutlu 19

Antalya: Az bulutlu 19

Samsun: Az bulutlu 16

Trabzon: Parçalı ve az bulutlu 11

Erzurum: Parçalı bulutlu 3

Diyarbakır: Parçalı bulutlu 16

(İHA)