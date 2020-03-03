Yapılan son değerlendirmelere göre, yurt genelinde yağış beklenmiyor. Yurt genelinin az bulutlu ve açık, zamanla Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun batısı ile Batı Karadeniz'in parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Doğu Anadolu'nun doğusunda buzlanma ve don olayı; Hatay, Batman, Van ve Hakkari çevrelerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.



Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının ülke genelinde 2 ila 5 derece artacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle güney ve güneybatı, doğu kesimlerde kuzey yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın batısı ile Ege kıyılarında güneyli yönlerden kuvvetli olarak esmesi bekleniyor.



Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:



Ankara: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu 18



İstanbul: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu 18



İzmir: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu 22



Adana: Az bulutlu ve açık 19



Antalya: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu 20



Samsun: Az bulutlu ve açık 21



Trabzon: Az bulutlu ve açık 16



Erzurum: Az bulutlu ve açık 4



Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 16 - İSTANBUL