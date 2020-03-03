Yurtta hava durumu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Yurtta hava durumu - Son Dakika

Yurtta hava durumu

6 saat önce

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurt genelinde yağış beklenmiyor.

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Yapılan son değerlendirmelere göre, yurt genelinde yağış beklenmiyor. Yurt genelinin az bulutlu ve açık, zamanla Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun batısı ile Batı Karadeniz'in parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Doğu Anadolu'nun doğusunda buzlanma ve don olayı; Hatay, Batman, Van ve Hakkari çevrelerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının ülke genelinde 2 ila 5 derece artacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle güney ve güneybatı, doğu kesimlerde kuzey yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın batısı ile Ege kıyılarında güneyli yönlerden kuvvetli olarak esmesi bekleniyor.

BAZI İLLERDE BEKLENEN HAVA DURUMUYLA GÜNÜN EN YÜKSEK SICAKLIKLARI İSE ŞÖYLE:

Ankara: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu 18

İstanbul: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu 18

İzmir: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu 22

Adana: Az bulutlu ve açık 19

Antalya: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu 20

Samsun: Az bulutlu ve açık 21

Trabzon: Az bulutlu ve açık 16

Erzurum: Az bulutlu ve açık 4

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 16

Batı Karadeniz, İç Anadolu, Marmara, Ege, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 08:45 Kaynak: İHA
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