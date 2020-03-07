Yurtta hava durumu - Son Dakika
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Yurtta hava durumu

7 saat önce

Yapılan son değerlendirmelere göre, Şırnak, Van ve Hakkari çevrelerinin yağmurlu, yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

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Yapılan son değerlendirmelere göre, Şırnak, Van ve Hakkari çevrelerinin yağmurlu, yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının güney ve batı kesimlerde 2 ila 5 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle güneyli, Akdeniz ile Güneydoğu Anadolu'da kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın batısında zaman zaman kuvvetli olarak eseceği tahmin ediliyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı az bulutlu 18

İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 18

İzmir: Parçalı ve az bulutlu 21

Adana: Parçalı ve az bulutlu 22

Antalya: Parçalı ve az bulutlu 20

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu 18

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu 13

Erzurum: Parçalı bulutlu 7

Diyarbakır: Parçalı bulutlu 18

(İHA)

Hakkari, Şırnak, Van, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.03.2020 08:55 Kaynak: İHA
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