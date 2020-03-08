Yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara'nın batısı ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunun parçalı ve yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra Edirne çevrelerinin hafif sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.



Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı kuzey ve iç kesimlerde 2 ila 4 derece artacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik beklenmiyor. Rüzgarın, genellikle güney yönlerden, güneydoğu kesimlerde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.



Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:



Ankara: Az bulutlu ve açık 21



İstanbul: Parçalı bulutlu 21



İzmir: Parçalı ve az bulutlu 23



Adana: Parçalı ve az bulutlu 22



Antalya: Az bulutlu 20



Samsun: Parçalı ve az bulutlu sabah saatlerinde sisli 23



Trabzon: Parçalı ve az bulutlu sabah saatlerinde sisli 17



Erzurum: Az bulutlu ve açık 10



Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 22 - İSTANBUL