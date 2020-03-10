Yapılan son değerlendirmelere göre, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, Batı Karadeniz'in batısı ile Eskişehir, Çankırı, Kırıkkale, Kırşehir, Kastamonu, Çorum çevreleri ve Ankara'nın kuzey ve batı kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.



Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının batı ve iç kesimlerde 3 ila 6 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın doğusu, İç Ege, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Akdeniz'in iç kesimleri ile Batı Karadeniz'de kuvvetli, İç Anadolu'nun güney ve doğusu ile Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli ve fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.



Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:



Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, kuzey ve batı kesimleri hafif yağmur ve sağanak yağışlı 16



İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı 14



İzmir: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı 16



Adana: Parçalı ve çok bulutlu 23



Bursa: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı 14



Antalya: Parçalı ve çok bulutlu sağanak yağışlı 17



Samsun: Parçalı bulutlu 24



Trabzon: Parçalı bulutlu 23



Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 12



Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu 22 - İSTANBUL