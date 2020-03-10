Yurtta hava durumu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Yurtta hava durumu - Son Dakika

Yurtta hava durumu

6 saat önce

Yapılan son değerlendirmelere göre, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, Batı Karadeniz'in batısı ile Eskişehir, Çankırı, Kırıkkale, Kırşehir, Kastamonu, Çorum çevreleri ve Ankara'nın kuzey ve batı kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

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Yapılan son değerlendirmelere göre, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, Batı Karadeniz'in batısı ile Eskişehir, Çankırı, Kırıkkale, Kırşehir, Kastamonu, Çorum çevreleri ve Ankara'nın kuzey ve batı kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.


Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının batı ve iç kesimlerde 3 ila 6 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın doğusu, İç Ege, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Akdeniz'in iç kesimleri ile Batı Karadeniz'de kuvvetli, İç Anadolu'nun güney ve doğusu ile Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli ve fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.


Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:


Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, kuzey ve batı kesimleri hafif yağmur ve sağanak yağışlı 16


İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı 14


İzmir: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı 16


Adana: Parçalı ve çok bulutlu 23


Bursa: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı 14


Antalya: Parçalı ve çok bulutlu sağanak yağışlı 17


Samsun: Parçalı bulutlu 24


Trabzon: Parçalı bulutlu 23


Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 12


Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu 22 - İSTANBUL

Batı Karadeniz, Marmara, Akdeniz, Ege, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.03.2020 08:46 Kaynak: İHA
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