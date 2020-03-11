Yurtta hava durumu - Son Dakika
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Yurtta hava durumu

7 saat önce

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara, Kıyı Ege ve doğu bölgelerimizin parçalı yer yer çok bulutlu, İzmir, Erzurum, Bingöl, Muş, Bitlis ve Ağrı çevreleri ile Van ve Diyarbakır'ın kuzey kesimlerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve yer yer...

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara, Kıyı Ege ve doğu bölgelerimizin parçalı yer yer çok bulutlu, İzmir, Erzurum, Bingöl, Muş, Bitlis ve Ağrı çevreleri ile Van ve Diyarbakır'ın kuzey kesimlerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde Marmara ve İç Ege ile Bolu ve Düzce çevrelerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.


Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgar, genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:


Ankara: Parçalı ve az bulutlu 17


İstanbul: Parçalı bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde boğaz çevresi yer yer pus ve sisli 17


İzmir: Parçalı yer yer çok bulutlu, bu sabah ilk saatlerde hafif sağanak yağışlı 19


Bursa: Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sisli 18


Adana: Parçalı ve az bulutlu 23


Antalya: Parçalı ve az bulutlu 19


Samsun: Parçalı bulutlu 14


Trabzon: Parçalı bulutlu 16


Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 11


Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde kuzey kesimleri kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 21 - İSTANBUL

Erzurum, İzmir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 12:01 Kaynak: İHA
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