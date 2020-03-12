Yurdun güney ve doğusunun parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Doğu Akdeniz, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı ile Karaman, Diyarbakır ve Adıyaman çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde Marmara'nın güney ve doğusu, İç Ege, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve az bulutlu 19

İstanbul: Az bulutlu, sabah saatlerinde yer yer puslu 18

İzmir: Az bulutlu 22

Adana: Parçalı, zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinde hafif sağanak yağışlı 27

Antalya: Parçalı bulutlu 24

Samsun: Parçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinde kıyı kesimleri yer yer pus ve sisli 15

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde iç kesimleri yağmur ve sağanak yağışlı, sabah saatlerinde kıyı kesimleri yer yer pus ve sisli 15

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde yağmurlu 13

Diyarbakır: Parçalı zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinde sağanak yağışlı 23

(İHA)