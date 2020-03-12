Yurtta hava durumu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Yurtta hava durumu - Son Dakika

Yurtta hava durumu

6 saat önce

Yurdun güney ve doğusunun parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Doğu Akdeniz, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı ile Karaman, Diyarbakır ve Adıyaman çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yurtta hava durumu, System.String[]

Yurdun güney ve doğusunun parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Doğu Akdeniz, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı ile Karaman, Diyarbakır ve Adıyaman çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde Marmara'nın güney ve doğusu, İç Ege, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve az bulutlu 19

İstanbul: Az bulutlu, sabah saatlerinde yer yer puslu 18

İzmir: Az bulutlu 22

Adana: Parçalı, zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinde hafif sağanak yağışlı 27

Antalya: Parçalı bulutlu 24

Samsun: Parçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinde kıyı kesimleri yer yer pus ve sisli 15

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde iç kesimleri yağmur ve sağanak yağışlı, sabah saatlerinde kıyı kesimleri yer yer pus ve sisli 15

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde yağmurlu 13

Diyarbakır: Parçalı zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinde sağanak yağışlı 23

(İHA)

Doğu Karadeniz, Doğu Akdeniz, Diyarbakır, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 08:50 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

12 yıllık kehanet! 2008'de çıkarılan "Günlerin Sonu" adlı kitapta koronavirüsün anlatıldığı ortaya çıktı
Son Dakika: TBMM Genel Kurul Salonu'nda koronavirüse karşı dezenfekte işlemi yapıldı Son dakika: Beştepe'de Erdoğan'ın liderliğinde koronavirüs zirvesi Ultraviyole C ışınları koronavirüsün DNA'sını bozduğunu iddia eden uzmanlar, bu tip virüsleri yüzde 99 oranında yok ettiğini savundu

Son Dakika Haberleri
15:38 Yozgat Valisi Çakır'dan koronavirüs uyarısı
15:38 İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü
15:37 İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü
15:36 İspanya Sağlık Bakanlığı, yeni tip koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 84'e...
15:35 Sokak Hayvanlarına 24 saat tedavi imkanı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.03.2020 15:38:30. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Yurtta hava durumu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]