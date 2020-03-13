Yurtta hava durumu - Son Dakika
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Yurtta hava durumu

6 saat önce

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu, Antalya'nın doğu ilçeleri ile Tokat ve Ordu çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

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Yapılan son değerlendirmelere göre, yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu, Antalya'nın doğu ilçeleri ile Tokat ve Ordu çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Doğu Akdeniz ile Malatya, Elazığ, Gaziantep, Kilis ve Adıyaman çevrelerinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor. Bu sabah ve gece saatlerinde Marmara'nın doğusu ile Karadeniz kıyılarında yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının doğu kesimlerinde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Hatay ve Osmaniye çevreleri ile öğle saatlerinden itibaren Kahramanmaraş, Gaziantep ve Kilis'de doğu ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına (60-80 km/saat, Hatay'ın batı ilçeleri ile Osmaniye ve Kahramanmaraş illerinin doğusunda yer yer 100 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.

BAZI İLLERDE BEKLENEN HAVA DURUMUYLA GÜNÜN EN YÜKSEK SICAKLIKLARI İSE ŞÖYLE:

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu 21

İstanbul: Parçalı ve az bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli 17

İzmir: Az bulutlu 23

Adana: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı 20

Bursa: Parçalı ve az bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli 20

Antalya: Parçalı bulutlu, doğu ilçeleri hafif sağanak yağışlı 22

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde kıyı kesimleri yer yer pus ve sisli 14

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra aralıklı yağmurlu, bu sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli 14

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif olmak üzere aralıklı yağmurlu 8

Diyarbakır: Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı 15

(İHA)

Doğu Akdeniz, Karadeniz, Antalya, Sabah, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 08:50 Kaynak: İHA
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