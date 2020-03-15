Yurtta hava durumu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Yurtta hava durumu - Son Dakika

Yurtta hava durumu

24 dakika önce

Yurt genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara, Kuzey ve İç Ege, Göller Yöresi, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Adana, Osmaniye, Kahramanmaraş, Hatay, Eskişehir, Aksaray, Tunceli, Elazığ, Bingöl, Muş, Siirt...

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Yurt genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara, Kuzey ve İç Ege, Göller Yöresi, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Adana, Osmaniye, Kahramanmaraş, Hatay, Eskişehir, Aksaray, Tunceli, Elazığ, Bingöl, Muş, Siirt çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Afyonkarahisar, Kütahya, Eskişehir, Sivas, Yozgat, Çankırı çevreleri ve Ankara'nın kuzey kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde; Rize geneli, Artvin'in kıyı kesimleri ve Trabzon'un doğusu ile Tunceli, Bingöl, Muş, Bitlis ve Diyarbakır çevrelerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2/12saat) olması bekleniyor.


Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı kuzeybatı kesimlerde 5 ila 8 derece azalacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. Rüzgar, genellikle güneyli yönlerden hafif, Marmara, Kuzey Ege ve Batı Karadeniz'de kuzeyli yönlerden orta kuvvette, zamanla Marmara ve Kuzey Ege kıyı kesimlerinde kuvvetli (30-60 km/sa) olarak esecek. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:


Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 19


İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 11


İzmir: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde hafif yağmurlu 22


Adana: Parçalı ve çok bulutlu, öğleden itibaren iç kesimleri zamanla il geneli sağanak yağışlı 22


Antalya: Parçalı ve çok bulutlu 20


Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren yağmurlu 11


Trabzon: Çok bulutlu, öğleden itibaren aralıklı yağmurlu 12


Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, yarın(Pazartesi) sabah saatlerinde kar yağışlı 11


Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, yarın (Pazartesi) sabah saatlerinde yağmurlu 17 - İSTANBUL

Karadeniz, Marmara, Adana, Ege, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.03.2020 09:18 Kaynak: İHA
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