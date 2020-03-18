Yurtta hava durumu - Son Dakika
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Yurtta hava durumu

6 saat önce

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Kütahya, Afyon ve Isparta çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Kütahya, Afyon ve Isparta çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kıyı kesimler ile Güneydoğu Anadolu'da yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olmak üzere beklenen yağışların; Doğu Anadolu'nun güneydoğusu, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Erzurum, Elazığ, Tunceli, Bingöl ve Muş çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer buzlanma ve don olayı bekleniyor.


Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının Güneydoğu Anadolu ile Doğu Anadolu'nun batısında 3 ila 5 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgar, genellikle kuzeyli yönlerden, güneydoğu kesimlerde güney ve güneydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güneybatısı, Kıyı Ege, Akdeniz'in iç kesimleri ve İç Anadolu'nun güneyinde kuvvetli ve fırtına (40-80 km/sa) şeklinde, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:


Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra kar yağışlı 5


İstanbul: Çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren hafif yağmurlu 10


İzmir: Az bulutlu ve zamanla parçalı bulutlu 16


Adana: Çok bulutlu, sabah ilk saatlerde hafif sağanak yağışlı 15


Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde doğu ilçeleri hafif sağanak yağışlı 16


Samsun: Çok bulutlu ve yağmurlu 7


Trabzon: Çok bulutlu ve yağmurlu 6


Erzurum: Çok bulutlu ve yoğun (20-40 santim) olmak üzere kar yağışlı 0


Diyarbakır: Çok bulutlu, kuvvetli olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı 13 - İSTANBUL

Güneydoğu Anadolu, Marmara, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 08:39 Kaynak: İHA

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