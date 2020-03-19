Yurtta hava durumu - Son Dakika
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Yurtta hava durumu

6 saat önce

Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Kütahya, Afyon, Isparta ve Balıkesir çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

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Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Kütahya, Afyon, Isparta ve Balıkesir çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kıyı kesimler ile Güneydoğu Anadolu'da yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer buzlanma ve don olayı bekleniyor.


Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı iç kesimlerde 2 ila 5 derece azalacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. Rüzgar, genellikle kuzeyli yönlerden, güneydoğu kesimlerde güney ve güneydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara, Ege, ve Batı Akdeniz'de yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esecek. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:


Ankara: Çok bulutlu ve kar yağışlı 3


İstanbul: Çok bulutlu ve hafif yağmurlu 10


İzmir: Az bulutlu zamanla parçalı bulutlu 13


Adana: Çok bulutlu ve hafif sağanak yağışlı 13


Antalya: Parçalı ve çok bulutlu 16


Samsun: Çok bulutlu ve yağmurlu 8


Trabzon: Çok bulutlu ve hafif yağmurlu 8


Erzurum: Çok bulutlu ve kar yağışlı 3


Diyarbakır: Çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı 11 - İSTANBUL

Güneydoğu Anadolu, Karadeniz, Akdeniz, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 08:42 Kaynak: İHA

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