Yurdun akşam saatlerinden sonra Edirne ve Kırklareli çevreleri ile gece saatlerinden itibaren İstanbul, Tekirdağ, Kocaeli, Balıkesir, Bursa, Bilecik, Uşak ve Kütahya çevrelerinin hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.



Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı yurt genelinde 1 ila 3 derece artacak. Rüzgar, genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:



Ankara: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu 16



İstanbul: Parçalı zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren hafif sağanak yağışlı 16



İzmir: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu 20



Adana: Az bulutlu ve açık 21



Antalya: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu 18



Samsun: Parçalı ve çok bulutlu 15



Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu 13



Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 8



Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu 16 - İSTANBUL