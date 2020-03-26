Yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Güney Ege kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Manisa, Ordu ve Şanlıurfa çevreleri ile Antalya'nın batı kesimlerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.



Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyredecek. Rüzgar, genellikle kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında yer yer kuvvetli (40-60km/sa) olarak esecek. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:



Ankara: Parçalı bulutlu 18



İstanbul: Parçalı, yer yer çok bulutlu 12



İzmir: Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde sağanak yağışlı 19



Adana: Parçalı, yer yer çok bulutlu 24



Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra batı kesimleri sağanak yağışlı 20



Samsun: Parçalı ve çok bulutlu 12



Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde ve akşam saatlerinden sonra sağanak yağışlı 11



Erzurum: Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu 8



Diyarbakır: Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 16 - İSTANBUL