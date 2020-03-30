Yurdun genelinin parçalı ve çok bulutlu, Akdeniz, Batı Karadeniz'in batısı, Doğu Karadeniz, İç Anadolu'nun güneydoğusu, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Sakarya, Bilecik, Aydın, Muğla, Denizli, Kastamonu, Sivas ve Elazığ çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Akdeniz'de gök gürültülü sağanak, Sivas, Erzurum, Kars, Ağrı, Muş, Bitlis ve Hakkari çevrelerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor.



Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı batı kesimlerde 2 ila 5 derece artacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. Rüzgar, genellikle kuzeyli, Marmara, Akdeniz kıyıları ve Güneydoğu Anadolu'da güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:



Ankara: Çok bulutlu, zamanla parçalı bulutlu 12



İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 15



İzmir: Parçalı ve az bulutlu 20



Adana: Çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 20



Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde sağanak yağışlı 19



Samsun: Parçalı ve çok bulutlu 13



Trabzon: Çok bulutlu, sağanak yağışlı 11



Erzurum: Çok bulutlu, karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı 4



Diyarbakır: Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yağmurlu 15 - İSTANBUL