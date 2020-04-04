Yurtta hava durumu - Son Dakika
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Yurtta hava durumu

6 saat önce

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Göller Yöresi, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz, Doğu Anadolu'nun doğusu, Çorum, Amasya ve Siirt çevreleri ile Antalya'nın batı ilçelerinin yağmur ve sağanak, Doğu Anadolu'nun doğusunun...

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Yapılan son değerlendirmelere göre, yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Göller Yöresi, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz, Doğu Anadolu'nun doğusu, Çorum, Amasya ve Siirt çevreleri ile Antalya'nın batı ilçelerinin yağmur ve sağanak, Doğu Anadolu'nun doğusunun yükseklerinin yer yer karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Edirne ve Çanakkale çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Bu sabah saatlerinde ( Cumartesi ) Marmara'nın doğusu,Batı Karadeniz ve Çankırı çevrelerinde sis ve pus hadisesi bekleniyor. Rüzgarın; Marmara'nın batısında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden, Güney Ege'de güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli olarak eseceği tahmin ediliyor.


Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının artacağı ve mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle güney ve güneydoğu yönlerden, Marmara ve Batı Karadeniz'in batısında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın batısı ve Güney Ege'de kuvvetli olarak esmesi bekleniyor.


Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:


Ankara: Çok bulutlu, hafif sağanak yağışlı 16


İstanbul: Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı 12


İzmir: Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı 21


Adana: Parçalı ve çok bulutlu 23


Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren batı ilçeleri sağanak yağışlı 22


Samsun: Parçalı ve çok bulutlu 14


Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu 12


Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu 9


Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu 16 - İSTANBUL

Batı Karadeniz, Antalya, Marmara, Ege, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.04.2020 08:49 Kaynak: İHA

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