Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun güney, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Akdeniz, İç Anadolu'nun güneyi, Güneydoğu Anadolu, Muğla, Denizli, Afyonkarahisar, Malatya, Elazığ ve Şırnak çevrelerinin sağanak yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu 16

İstanbul: Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu 11

İzmir: Parçalı bulutlu 18

Adana: Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 21

Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, hafif sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 19

Samsun: Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu 13

Trabzon: Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu 12

Erzurum: Parçalı bulutlu 12

Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra sağanak yağışlı 20

(İHA)